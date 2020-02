Digital Signage im Einzelhandel ist bei weitem der größte Absatzmarkt, doch die Budgets für Displays, LED & Co sind im markenschwachen Handel limitiert. Speziell für den Einzelhandel hat deshalb Samsung eine eigene LED-Produktlinie konzipiert, die am R in der Produktbezeichnung zu erkennen ist.

Auf der ISE 2020 in Amsterdam präsentierte Samsung mit der IER-Serie eine Erweiterung des Retail-Portfolio. Die LED für den Innenbereich soll besonders flexibel einsetzbar sein und kann sowohl im Hoch- und Querformat, gekrümmt (konvex und sogar konkav) mit bis zu 3000R installiert werden. Die LED-Lösung ist für die Decken- als auch Wandmontage geeignet.

Des Weiteren zeigte Samsung die Reinkarnation von Signage TV. Professionelle Displays mit TV-Empfang oder TV-Geräte mit B2B-Garantien. Als SMB-Lösung konzeptioniert ermöglicht die neue Signage TV Lösung den einfachen und günstigen Einstieg in den Digital Signage Markt insbesondere für kleine Unternehmen. Die Displays verfügen über integrierte SoC-Mediaplayer die natürlich auf Samsungs Betriebssystem Tizen laufen. Das MagicInfo CMS kann über eine Smartphone App bedient werden, ein separater Computer / Notebook für das Pflegen der Inhalte ist nicht mehr unbedingt notwendig.

Inwieweit und gegebenenfalls wann Samsung die Digital Signage Lösung in die DACH-Region bringt, war auf der ISE noch nicht zu erfahren. Die Lösung wurde in Amsterdam auch nur hinter verschlossenen Türen präsentiert – Fotos verboten.