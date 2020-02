Der Hersteller von digitalen Medienlösungen Tripleplay nutzt die ISE 2020 in Amsterdam, um die Neuerungen an seiner Software-Plattform Caveman 3 dem AV-Markt zu präsentieren. Zu den wichtigsten neuen Merkmalen, die Tripleplay bei seinem Messeauftritt in Halle 10 (Stand N-155) demonstriert, gehören das 6-Wege-Multiview-Videostreaming an einen einzigen Endpunkt, die neue Benutzeroberfläche der Plattform sowohl für die Mobile Media Application (MMA) als auch für das Tripleplay-Desktop-Portal (MVP) und die neu veröffentlichte Media-Player-Reihe PLAY3R-SP1 und PLAY3R-P1 für TripleSign Digital Signage und das interaktive IPTV-Portal.

Einige weitere der vorgestellten Innovationen sind:

Integration der drahtlosen Kooperationsplattform von Mersive Solstice

Social-Media-Plugin für TripleSign Digital Signage

Reserva Edge Konferenzraum-Buchungstechnologie

Frame-Synchronisationsanzeige

Umfassende Content-Management-Lösung

Steve Rickless, CEO von Tripleplay und Onelan, freut sich, auf der ISE zum letzten Mal in Amsterdam auszustellen: „Die ISE ist immer eine der geschäftigsten Messen im Tripleplay-Kalender, und wir freuen uns, dass wir in Amsterdam mit unserer bisher größten und besten Messe abschließen.“