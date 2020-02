“Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder glauben, dass Sie relevante Symptome (oder tatsächlich gesundheitsgefährdende Symptome, was auch immer sie sein mögen) haben, die Ihrer Meinung nach Ihre Mitaussteller und Besucher gefährden könnten, bitten wir Sie, einen Arzt aufzusuchen und von der Reise abzusehen.“ so die ISE in einem Statement vom Samstag das sich primär an die Aussteller und Besucher aus den Krisenregionen richtet.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nach Ansicht der Behörden keinerlei Grund Reisetätigkeiten und Besuche von Messen o.ä. einzuschränken. Trotzden sind richtige Verhaltensweisen wichtig:

Reinigen Sie Ihre Hände häufig mit einem alkoholischen Handreinigungsmittel oder mit Wasser und Seife.

Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder Taschentuch bedecken – das Taschentuch sofort wegwerfen und anschließend Hände waschen

Vermeiden Sie engen Kontakt mit Personen, die Fieber und Husten haben

Halten Sie sich an die Empfehlungen der WHO zur Gesunderhaltung

invidis hält die Leser, Aussteller und Besucher der ISE in den kommenden Tagen kontinuierlich hier auf dem Laufenden.