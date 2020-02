„Als Vorstand der ICT sind wir in den vergangenen Tagen von verschiedenen Seiten gefragt worden, wie wir es mit der ISE halten. Unsere Antwort ist so einhellig wie eindeutig: Wir werden alle in voller Stärke auf der ISE präsent sein – so wie geplant“, erklären die ICT-Vorstände Christian Pusch und Erik Wolff in ihrem Statement zur ISE.

„Die gewöhnliche Grippewelle tötet alljährlich 20.000 Menschen allein in Deutschland. Auch wenn die Aufregung um das Coronavirus nachvollziehbar ist, die Fakten sind anders und wir möchten alle zu Besonnenheit anhalten. Die Ansteckungsgefahr ist in Europa sehr gering“, so die Vorstände weiter. „Gleichwohl bleiben wir aufmerksam und tun was wir können: Zum Beispiel die Hygiene rund um die Handwäsche deutlich zu verstärken.

In diesem Sinne wünschen wir allen Teilnehmer eine interessante, letzte ISE in Amsterdam.“