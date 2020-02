Mit Tobias Hefele verstärkt ein anerkannter Digitalexperte das Hamburger Familienunternehmen. Bei Weischer.Cinema wird er künftig neue und innovative Programmatic-Lösungen für den Kinowerbemarkt aufbauen. Gleichzeitig wird er die Digitalkompetenzen der Unternehmensgruppe bündeln und so dazu beitragen, dass die Botschaften der Kunden noch besser in das Kinowerbeumfeld integriert werden können. Daraus sollen auch neue Vermarktungsoptionen entstehen, die den Werbekunden mehr Effizienz in ihrer Kundenansprache gewährleisten.

Weischer.Cinema gilt branchenweit als Vorreiter der Digitalisierung. Mit der Markteinführung von „Flex Pricing“ und „Flex Targeting“ legte das Unternehmen den Grundstein für ein zunehmend automatisiertes Kinowerbeumfeld. Kunden können seit Jahresbeginn – ähnlich wie bei digitaler Werbung – Start, Dauer, Ort, Umfeld und Zeitpunkt ihrer Kinokampagne individuell bestimmen.

Bevor Tobias Hefele im Januar zu Weischer.Cinema stieß, war er als Director Digital & Innovation bei Kinetic Worldwide Germany tätig. Dort baute er unter anderem die Technologie- und Dateninfrastruktur für Programmatic Digital Out-of-Home (DOOH) auf und entwickelte digitale Innovationsstrategien für Werbungtreibende und Agenturen. Zuvor verantwortete Hefele bei Ströer und Ströer Infoscreen diverse Business Intelligence-, IT- und Vertriebssteuerungsprojekte.

„Wir sind sehr froh, dass wir Tobias Hefele für uns gewinnen konnten. Er wird einen großen Beitrag bei der Digitalisierung des Kinowerbemarktes leisten und uns beim erfolgreichen Einstieg in die programmatische Welt begleiten“, sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer.Cinema.