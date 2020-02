Der neue Amazon Go Grocery Supermarkt eröffnete am Dienstag in Seattle in unmittelbarer Nähe zu Amazons Hauptverwaltung. Es ist der jüngste Schritt in Amazonas Strategie den Lebensmitteleinzelhandel zu revolutionieren.

Der neue Supermarkt hat eine Fläche von 1.000 Quadratmeter und ist damit etwa fünfmal so groß wie die typischen Amazon Go Convenience Stores. Das Warenangebot ist mit 5.000 Produkten erheblich größer als bei Amazon Go, aber auch noch ein weiten Schritt entfernt vom Angebot großer US-amerikanischer Supermärkte. Für Amazon ist Amazon Go Grocery die logische Weiterentwicklung. Die erste Iteration war der kleiner Convenience Store Go, mit Go Grocery startet der eCommerce Riese nun einen Nachbarschaftsladen. Ab Herbst soll auch ein ausgewachsener Hypermarkt folgen der zur Zeit in Los Angeles gebaut wird. Allerdings wird dieser nicht komplett kassenlos sein so wie die 25 Amazon Go Stores in Großstädten wie New York City, Chicago und Seattle und der neue Nachbarschaftsstore.

Amazon setzt bei den Go-Konzepten auf massenweise Technologie. Hunderte von Sensoren sind sowohl an der Decke als auch in den Regalen installiert. Auf Digital Signage verzichtet Amazon bisher in den Go-Stores die vorwiegend als Nahversorger Büroangestellte mit Sandwiches, Salaten und Drinks versorgen.