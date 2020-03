Das Bundeswirtschaftsministerium will Unternehmen mit Problemen in der Corona-Krise mit einer Checkliste dabei unterstützen, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. (Sonderseite des BMWi) Auch wenn die Neun-Punkte Liste kaum Überraschungen bringt (außer das Punkt 3 und 6 die gleichen sind :-)), hilft sie doch die eigene wirtschaftliche Lage zu überprüfen und sich auf die kommenden Verhandlungen mit Kunden einzustellen.

Ihr Unternehmen ist von den wirtschaftlichen Folgen des #Coronavirus betroffen? Auf unserer Checkliste haben wir 1. Schritte bei der Bewältigung der #COVID19de-Krise zusammengefasst. Weitere wichtige Infos finden Sie auf unserer #Corona-Sonderseite. 👉 https://t.co/gIGkWtiSyu pic.twitter.com/wQ29XqPd0I — BMWi Bund (@BMWi_Bund) March 28, 2020

Kurzarbeit & Co sind nach invidis Informationen schon vom Großteil der Digital Signage Integratoren für Mitarbeiter beantragt worden. Auch von Lierferanten hören wir schon das vermehrt Anfragen über Zahlungsverschiebung eintrudeln.