Das Digital Signage Team von Albert Bauer Companies in Hamburg engagiert sich in Zeiten von Coronavirus mit kostenlosen Templates. Die Agentur ruft Geschäftspartner und Kunden dazu auf die Templates zu nutzen und die Nachrichten soweit wie möglich zu verteilen. Weitere Informationen unter www.albertbauer.com/coronasignage

Liebe Kunden, liebe Partner,

die Corona-Krise hat unseren Alltag fest im Griff. Wir Alle sind in der Pflicht unseren Beitrag zu leisten, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und kontrollierbarer zu machen.

Hier sind wir speziell im sozialen Leben gefordert. Social Distancing und Appelle wie #StayHome oder #wirbleibenzuhause sind ein wichtiger und richtiger Schritt um unser System und unsere Infrastruktur zu entlasten.

Daher wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen, indem wir:

Mitmenschen informieren und Aufmerksam machen

den Helfern für Ihren unermüdlichen Einsatz danken

Dafür rufen wir #CoronaSignage ins Leben.

Zusammen mit unserem Team haben wir für Sie Templates für Digital Signage Screens oder Digital Out Of Home Screens erstellt. Diese stellen wir Ihnen kostenfrei für Ihren Einsatz auf Screens am Point of Sale oder Point of Interest zur Verfügung.

Die Templates (.jpg / .mp4) können Sie aufwandslos in Ihre Digital Signage Sendepläne einbinden und mit Ihrer Reichweite als Unternehmen dazu beitragen, dass die Bürger und Bürgerinnen informiert sind.

In der aktuellen Lage sind zwei Personengruppen in den Innenstädten unterwegs: Diejenigen, die eigentlich zuhause bleiben sollten und diejenigen, die dort sein müssen. Marketingaussagen sind in dieser Zeit nicht ganz so wichtig.

Die Templates sind neutral belassen und ungebrandet, denn wir wollen informieren und wertschätzen – und kein Marketing betreiben. Auf Wunsch ergänzen wir jedoch gerne Ihr Unternehmenslogo.

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Aussagen und Ihrem benötigten Format und laden Sie sich dieses unverbindlich herunter oder fragen Sie es bei uns an.

Wir freuen uns darauf, mehr #CoronaSignage in der Welt zu sehen. Make it Public!

Bleiben Sie gesund,

Ihr Team von Albert Bauer.