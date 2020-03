Angesichts des sich weiter ausbreitenden Virus hat sich die APG|SGA nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage rund um Coronavirus und die Erkrankung an Covid-19 dazu entschieden, ihre Poster Night zu den Swiss Poster Awards 2020 am 12. März ersatzlos abzusagen.

Das APG|SGA Statement zur Absage:

„Wir bedauern die Absage sehr, hätten wir Ihnen doch sehr gerne die besten Plakate des Jahrgang 2019 anlässlich unserer Preisverleihung auf grosser Bühne persönlich vorgestellt und gemeinsam mit Ihnen die verdienten Gewinner gefeiert. Allerdings bedeuten grosse Menschenansammlungen derzeit ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, dem wir unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden nicht aussetzen möchten.“

Die Gewinner der sechs Kategorien sowie das Poster of the Year werden APG|SGA am 13. März 2020 mittels Medienmitteilung und – ab diesem Zeitpunkt – auf www.swissposteraward.ch. Die Awards in Gold, Silber und Bronze werden den Gewinnern persönlich überbracht.