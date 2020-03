Nach einem eigentlich sehr erfreulichen Jahresbeginn für APG|SGA, in dem die Wachstumsdynamik in den ersten zwei Monaten sogar über dem Vorjahr lag, musste der DooH-Netzbetreiber seit Ausbruch des Corona-Virus branchentypisch einstecken. Die in der Schweiz im Rahmen der Pandemie-Massnahmen vom Bundesrat angeordneten Schliessung der Ladenlokale und die weitreichenden Einschränkungen im öffentlichen Raum und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, die noch bis mindestens 19. April 2020 andauern sollen, haben einen deutlich negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der APG|SGA.

Obwohl die wirtschaftlichen Folgen derzeit noch nicht absehbar sind, geht das Unternehmen für die kommenden Wochen oder Monate von einem erheblichen Umsatzrückgang aus. Darum haben Verwaltungsrat und die Unternehmungsleitung der APG|SGA zum 24. März 2020 bis auf weiteres Kurzarbeit veranlasst. Davon betroffen sind praktisch alle Bereiche des Unternehmens, insbesondere die vom operativen Tagesgeschäft direkt tangierten Abteilungen. Gleichzeitig werden mit den Marktpartnern und Konzessionsgebern Lösungen angestrebt, welche die Tragweite der behördlichen Anweisungen berücksichtigen.

Die analogen und digitalen Werbeträger der APG|SGA befinden sich vorwiegend im öffentlichen Raum, in Bahnhöfen, Shoppingcentern,Berggebieten oder im Flughafen. Die massive Einschränkung des Aufenthaltes im öffentlichen Raum wie auch die im Rahmen des Notverordnungsrechts angeordneten Ladenschliessungen haben großen Einfluss auf die Werbeaktivitäten im (D)OoH. Zuverlässige Einschätzungen, wie stark sich die Corona-Krise auf das Geschäft der AGP|SGA letztlich auswirken wird, sind laut Aussage des Unternehmens derzeit nicht möglich.

Allerdings herrscht nicht nur Schwarzmalerei beim Schweizer Außenwerber: „Die überzeugenden fundamentalen Faktoren für die Out of Home Medien bleiben unverändert bestehen. So dürfte sich die starke Dynamik, in der sich unser Markt grundsätzlich befindet, nach überstandener Krise in der Schweiz und auch im Ausland fortsetzen. Der Verwaltungsrat und die Unternehmungsleitung sind deshalb überzeugt, dass die mittel-und langfristigen Markt-und Ertragsperspektiven im operativen Geschäft für die APG|SGA, welche sowohl im analogen als auch im digitalen Out of Home Medienmarkt in der Schweiz eine führende Rolle einnimmt, positiv bleiben“, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.