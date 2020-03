Das spanische Start-up Battever kombiniert Charging-Technologie für Smartphones unter anderem mit Digital Signage. Eines der Produkte dürfte in Zeiten von Corona allerdings besondere Aufmerksamkeit genießen: Das „Board PRO-UV“. Das digitale Totem badet das Smartphone während des Ladevorgangs in UV-Licht zur Reinigung des Displays und entfernt so Viren und Bakterien. Darüber hinaus werden die Ladestationen mit einem Desinfektionsgel versehen, um ihre Wirksamkeit noch einmal zu erhöhen.

Die Lösung entstand eigentlich mit dem Konzept, dass Smartphone-Touch-Displays allgemein als Bazillenschleudern bekannt sind und sollte deshalb das Problem innovativ angehen. Durch den Ausbruch von COVID-19 erfährt die Lösung aber einen völlig neuen Popularitätsschub.

Die Digital Signage-Lösung mit Ladefunktion und ultraviolettem Desinfektionslicht verfügt über einen 21,5″ HD-Screen auf Adroid-basis. Intern sind drei Ladekabeltypen – Apple Lightning, Micro USB und Typ C – verbaut, damit eigentlich jedes Smartphone den passenden Anschluss findet. Die Installation der Lösung ist entweder an der Wand oder auch auf einem Ständer möglich.

Die Desinfektionsfunktion integriert Battever auch in Ladeschränke ohne Display bzw. mit einem kleinen 14″ HD-Screen. Hier passen dafür mehr Geräte und auch Tablets hinein und die Schränke verfügen über ein Sicherheitssystem mit digitalem PIN-Schloss. Gehäuse-Design und Inhalte auf den Lösungen mit Display passt das Jungunternehmen entsprechend der Kundenwünsche an.