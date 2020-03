Digital Signage-Anbieter ClearChannel nutzt die Reichweite seiner Plakatstellen in der Schweiz, um sein „Dankeschön“ allen auszudrücken, die momentan Außerordentliches in der Corona-Krise leisten. Mit den Botschaften möchte der Außenwerber einerseits die Weisungen des Bundesrats stützen und andererseits all jenen danken, die für alle die Gesundheitsversorgung sicherstellen, Einkäufe ermöglichen, die Post und die Mobilitiät sicherstellen und die Kinder betreuen und lernen lassen.

Die Kampagne ist in allen Sprachregionen der Schweiz zu sehen auf digitalen und analogen Plakaten. Seinem Partner Setaprint AG dankt ClearChannel ebenfalls, dieser druckte die Kampagne kostenlos.