Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bevölkerung in Deutschland zu Besonnenheit und Rücksichtnahme im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. „Wir werden das Virus besiegen“, sagte das Staatsoberhaupt gegenüber dem Ströer-Portal t-online. „Aber in was für einer Gesellschaft wir danach leben werden, und in was für einer Welt, das hängt davon ab, wie wir heute handeln.“

Für t-online sind Exklusivinterviews mit Staatsoberhäuptern ein Novum. Eine Premiere war auch die Veröffentlichung selbst: zeitgleich zum Gesamtinterview auf t-online veröffentlichte Ströer Ausschnitte auch auf den Tausenden von Public Video Screens an Bahnhöfen und in Einkaufszentren.