JCDecaux SA hat heute die Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 vorgelegt.

„JCDecaux, das größte Out-of-Home-Unternehmen der Welt, erzielte 2019 Rekordergebnisse, bei denen es sich um die besten seit unserem Börsengang handelt. Der Umsatz lag bei 3.890,2 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 792,2 Millionen Euro, das EBIT vor Wertminderungen belief sich auf 385,2 Millionen Euro und der Nettogewinn auf Konzernebene betrug 265,5 Millionen Euro.”, so Unternehmenslenker Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JCDecaux, zum Jahresergebnis der Gruppe.

“Unsere digitale Transformation wirkt sich weiterhin als Wachstumstreiber aus. Die im digitalen Bereich erwirtschafteten Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr um 33% und machen jetzt 25,2% des Gesamtumsatzes der Gruppe aus. Die meisten Werbesparten wiesen wachsende Umsätze aus, wobei Handelswerbung, Körperpflege- und Luxusgüter und Entertainment an der Spitze standen. Sehr zufrieden sind wir mit unserem gut diversifizierten Kundenportfolio, in dem unsere 10 größten Werbekunden für nur 12,5% des Umsatzes der Gruppe verantwortlich sind. Trotz eines zweistelligen Umsatzrückgangs im asiatisch-pazifischen Raum im zweiten Halbjahr 2019, verbesserte sich die operative Marge im Transportsegment um 18%, ein Resultat der erfolgreichen Margensteigerungen in den meisten unserer Regionen.”

Bis zum Jahr 2022 plant JCDecaux 100% des weltweiten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu decken. 2019 wurde der CO2-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr bereits um 33% reduziert.

“Mit Blick auf das erste Quartal 2020 erwarten wir, trotz einer aktuell positiven Geschäftsentwicklung im Bereich Stadtmöblierung, angesichts der erheblichen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie und anspruchsvoller Vergleichszahlen im Transportsegment aus dem ersten Quartal 2019, eine Verminderung des bereinigten organischen Umsatzes um etwa 10%.

Im asiatisch-pazifischen Raum ist unsere Geschäftsaktivität seit Anfang Februar von dem sehr erheblichen Rückgang der Passagierzahlen an den Flughäfen und in den U-Bahnen, wo wir präsent sind, deutlich betroffen. Alle unsere chinesischen Partner sind sich vollständig darüber bewusst, dass dies für das Werbegeschäft einen schwerwiegenden Rückschlag bedeutet, und haben bereits die Absicht bekundet, uns Mietreduzierungen zu gewähren.

In den vergangenen Wochen haben wir Gespräche mit unseren Werbekunden geführt und unterstützen sie mit befristeten Sondernachlässen. Im Bereich Travel Retail möchten die meisten unserer Werbekunden ihre Premium-Standorte und langfristigen Belegungen an unseren Flughäfen aufrechterhalten.“