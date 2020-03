Folgende Kampagnen liefen am Montag 16.3. gegen 8h am Ostbahnhof in München:

de – Online Partnerportal

de – Getränke Online Lieferservice

Otto – Online

Vodafone Glasfaseranschluss – Telekommunikation

PYUR – Telekommunikation

O2 – Telekommunikation

Samsung Galaxy 20 – Telekommunikation

Ikea Schlaf Gut Kampagne – Möbel

Aldi Gemeinsame Marken – LEH

Odol Med3 – FMCG

Rituals – FMCG

ShareNow – Carsharing

Alpin Magazin – Presse

Staatsministerium Coronavirus– public service

Sicherlich sind die Mehrzahl der Kampagnen schon seit Wochen eingebucht, doch gerade Onlineangebote und Telekommunikation sind in Coronazeiten gefragte Dienstleistungen.