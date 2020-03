Im Herbst soll es einen Ersatztermin geben. Nicht nur viele Aussteller hatten in den letzten Tagen ihre Teilnahme zurückgezogen, auch Fachbesucher-Registrierungen hatten unter dem Coronavirus-Unwägbarkeiten und dem neuen Flugverbot gelitten. Eine Durchführung der sowieso schon in den letzten Jahren stark geschrumpften Fachmesse machte so kein Sinn mehr.

Somit wird die ISE-Schwesterveranstaltung InfoComm 2020 im Juni in Las Vegas die vorerst einzige Digital Signage Messe in Nordamerika sein.