Für AV-, Medientechnik- und Digital Signage Anbieter in der Region ist die wahrscheinliche Verschiebung ein harter Rückschlag in einem bereits wirtschaftlichen schlechten Umfeld. Jenseits der Corona-Krise kämpft der Mittlere Osten mit dem niedrigsten Ölpreis seit Jahrzehnten und politischen Unwägbarkeiten in der Region.

Die Expo 2020 umfasst Dutzende von Länder- und Themenpavillions mit oft spektakulären Medieninstallationen. Viele Integratoren und Projektor- und LED-Anbieter haben in den vergangenen Monate AV- und Digital Signage Equipment in hohem zweistelligen Millionenbetrag nach Dubai gebracht und teilweise auch schon installiert.

Das Expo 2020 Gelände liegt im Westen von Dubai zwischen der Stadt und dem neuen Flughafen Dubai World Central.