Der Integrator und Spezialdisplayanbieter MultiQ meldet mit 249 Mio SEK Umsatz – umgerechnet 25 Mio EUR – ein Rekordergebnis für das Kalenderjahr 2019. Das entspricht einer Umsatzsteigerung um 65,5% die primär auf zwei Großprojekte – Lotterie-Rollouts in Schweden und Kanada – sowei eine kleinere Projekte im ÖPNV zurückzuführen sind. MultiQ verzehnfachte den Gewinn nach Steuern (22,9 Mio SEK vs. 2,2 Mio SEK).

Der neue-alte Vorstandsvorsitzende Lars-Göran Mejvik sieht insbesondere für die neue Partnerschaft mit dem skandinavischen Telekomanbieter Telia großes Wachstumspotential. Telia verfügt über hunderttausende von B2B-Kunden in der Region mit potentiell großem Bedarf an Digital Signage Lösungen. Im Markt sieht MultiQ zunehmend großen Margendruck bei einfachen Digital Signage Konzepten, deshalb setzt man in Malmö auf komplexere Digital Signage Projekte und recurring Umsätze.

Auch beim Stadtrivalen Zeta Display gibt es Neuigkeiten. Der aktuelle CFO Ola Burmark wird den Digital Signage Integrator verlassen. Das Unternehmen hat die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen.