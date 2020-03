Clevertouch ermöglicht Unternehmen mithilfe seiner interaktiven Touchscreen-Lösungen und der browserbasierten Unified-Communication-Software Stage leistungsstarke, digitale Zusammenarbeit in Unternehmen und Schulen. Damit während der Corona-Krise möglichst viele Nutzer von den Vorteilen virtueller Kollaboration profitieren können, stellt Clevertouch jetzt 1.000 Lizenzen der Software für eine Nutzungsdauer von 60 Tagen kostenfrei zur Verfügung.

Stage ist ein digitaler Arbeitsbereich, der sowohl für Teams vor Ort als auch für Arbeitsgruppen an verteilten Standorten konzipiert ist. Mit seiner klar strukturierten Benutzeroberfläche und den intuitiven Funktionalitäten ermöglicht Stage eine effiziente Echtzeit-Zusammenarbeit in Büros und Schulen. Die Lösung ist browserbasiert und kommt daher ohne Downloads oder Installationen aus. Um ein Meeting abzuhalten, verschickt der Organisator einfach eine Einladung per Email an alle Teilnehmer. Diese können dann per Klick den digitalen Meetingraum sofort betreten. Alles was sie dazu benötigen, ist ein Internetzugang.

Sprach- und Videoanrufe durchzuführen sind ebenso möglich, wie das gleichzeitige, gemeinsame Bearbeiten und Teilen von Dokumenten auf derselben Oberfläche. Der Nutzer muss nicht zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Egal, ob Präsentieren, Unterrichten, Brainstormen, Zeichnen, Planen oder Schulungen halten – alles funktioniert problemlos auf einer einheitlichen, virtuellen Plattform und unabhängig davon, welches Endgerät der Anwender nutzt.

„Speziell in herausfordernden Zeiten wie diesen, ist eine klare Kommunikation unerlässlich. Mit Hilfe unserer leistungsstarken Collaboration- und Videoconferencing-Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, trotz Meeting-, Reise- und Mobilitätsbeschränkungen bestmöglich miteinander zu kommunizieren“, erklärt Wilfried Tollet, Sales Director DACH von Clevertouch. „Die Sahara AV ist mit ihrer Marke Clevertouch sowie der Unified-Communication-Lösung Stage extrem gut aufgestellt, was digitale Zusammenarbeit von verteilten Standorten aus betrifft. Und damit möglichst viele unserer Kunden davon profitieren können, haben wir uns dazu entschlossen,1.000 Stage-Lizenzen zu verschenken, die Anwender 60 Tage lang nutzen können“, so Tollet weiter.