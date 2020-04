Albany Airport New York Mit 2,9 Mio. LED-Pixel zu neuem Look

SNA Displays, amerikanischer LED-, Beleuchtungs- und Digital Signage-Lösungsanbieter, installierte am Albany International Airport als Teil eines Renovierungsprojekts 10 LED-Anzeigen. Der Albany Airport ist der erste und älteste städtische Flughafen in den Vereinigten Staaten. Er befindet sich an der Kreuzung der Interstate Highways 90 und 87 und dient als Hauptluftzentrum für die Hauptstadtregion, den Nordosten New Yorks und den Westen Neuenglands.



Die neuen Displays ersetzten die veralteten dreifarbigen Nachrichtenzentren über den Check-in-Schaltern und ermöglichten eine verbesserte Kommunikation und die Begrüßung der Reisenden mit einem neu belebten, hochtechnologischen Look. Alle 10 Displays verfügen über eine Auflösung von 3.200 x 90 Pixel bei einem Pixel-Pitch von 2,5 mm.

Zusätzlich zu den LED-Screens lieferte SNA Displays das Content-Management-System und an der Decke montierte Metallgehäuse, die dem ursprünglichen Design entsprachen. SNA arbeitete für die Umsetzung des Projekts mit Color-Ad zusammen, das audiovisuelle Integrations- und Installationsdienste anbietet, sowie mit Crystal McKenzie, das Designexpertise zur Verfügung stellte.