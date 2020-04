Mit 4K Auflösung und einer Helligkeit, die dreimal so hoch ist wie die durchschnittliche Helligkeit eines Consumer-Fernseher, eignet sich der neue 86" UltraView UHD Outdoor TV von Peerless-AV für verschiedenste Außenbereiche. Neben Bars und Restaurants, Stadien, Hotels oder Kreuzfahrtschiffen kann das Display beispielsweise auch für Digital Signage eingesetzt werden. Das Gerät ist temperatur- und witterungsbeständig und für alle Jahreszeiten geeignet.

Displayspezialist Peerless-AV präsentiert einen neuen, ganzjährig nutzbaren 86″ UltraView UHD Outdoor TV. Der UV862-EUK, den Peerless auf der ISE 2020 erstmals vorgestellt hat, setzt auf 4K Auflösung ist mit 900cd/m2 etwa dreimal so hell wie durchschnittliche Consumer-TV. Konzipiert ist das Outdoor Display für Unterhaltung in Außenbereichen wie Bars und Restaurants, Stadien, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und mehr, kann aber auch in jedem anderen High-End-Außenbereich beispielsweise für Digital Signage eingesetzt werden.

Das Gerät verkraftet Temperaturen zwischen -30 bis 50 Grad Celsius, ein Aluminiumgehäuse bietet Schutz vor Klima, Korrosion und Verfärbungen. Das Modell ist mit einem High TNI-Panel ausgestattet, das die Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ohne das Risiko eines isotropen Blackouts ermöglicht. Eine integrierte flache Outdoor-Wandhalterung sorgt für eine sichere Installation. Neu sind auch der Umgebungslichtsensor, der die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse anpasst, sowie ein IR-Extender-Eingang und ein IR-Repeater-Ausgang, die eine flexible Integration in Steuersysteme ermöglichen.

Der UV862-EUK ist ab Mai 2020 über das autorisierte Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern von Peerless-AV erhältlich.