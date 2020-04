“One Size Fits All” funktioniert selten, Digital Signage und digitale Zugangskontrollsysteme sind da keine Ausnahme. Für manche Stores reicht es Daten von vorhandene People Counter und Sicherheitskameras zu übernehmen, bei anderen sind größere bauliche Maßnahmen notwendig um die neuen behördlichen Vorgaben zu erfüllen.

Die Digital Signage Branche konzentrierte sich bisher primär auf digitale Kundenstopper und Display-Stelen. Lösungen die aus Digital Signage Sicht universal einzusetzen sind, doch Einzelhändler suchen aus Budget-, Operativen oder Designgründen andere Lösungen. Um das breite Spektrum von Einstiegslösung bis hin zu vollintegrierten Retailsystemen anbieten zu können, haben nun führenden Retail-Experten ihre Kompetenzen gebündelt.

Unter der Federführung des Digital Signage Integrators xplace und des Sicherheitstechnik Experten Vi2Vi entstand ein Baukasten an digitalen Zugangskontrolllösungen. Mit an Bord sind NEC Display Solutions, Axis Kameras, Intel und der Retailsystemanbieter Visplay. Im Fokus stehen Lösungen die schnell und einfach auszurollen sind ohne aufwändige Installationsarbeiten vor Ort. Auch der Betrieb und die Anpassung der Anzahl an zugelassenen Personen muss einfach über ein Webinterface erfolgen können.

Entry: Sensor, People Counting Lösung und LED-Ampel (für kleine Stores mit nur einem Eingang)

Basic: Sensor, People Counting Lösung auf Tablet (benötigt zusätzliche Betreuung durch Mitarbeiter)

Small Signage: Sensor, People Counting Lösung integriert in Stele / Standfuß mit kleinem Display

Infostele: Digitaler Kundenstopper mit Sensor, People Counting Lösung

Mittelraummöbel: freistehende modulare Ladenbaulösung mit Display, Sensor und People Counting Lösung

Einzigartig sind freistehende Lösungen integriert in Visplay-Ladenbausysteme die nach Corona im Store eingesetzt werden können. Denn neben einfachen und robusten Systemen steht der ressourcenschonende Einsatz von Technologie im Fokus. Trotz Corona-Krise spielt das Thema Umweltschutz und geringer Stromverbrauch sowohl bei Einzelhändlern wie auch bei Konsumenten weiterhin hoch im Kurs.