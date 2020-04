Nicht nur Aldi-Süd setzt für kleinere Filialen auf Apps, auch außerstädtische Baumärkte hoffen, mit einem webbasierten System bereits die Anfahrt zum Store besser kontrollieren zu können. Im Gegensatz zu lokalen Digital Signage Lösungen können App-Lösungen ortsunabhängig genutzt werden.

Aber nicht nur Einzelhändler sondern auch Verbände und die Politik suchen nach Lösungen, die Menge von Einkäufern bereits vor der Abfahrt von Zuhause besser zu kontrollieren. So fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine verstärkte Nutzung von Apps und Co. im Kampf gegen die Corona-Krise. „Digitale Lösungen helfen, im Alltag Abstand zu halten, ohne zu Hause bleiben zu müssen“, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einem Konzeptpapier, das der DIHK am Wochenende an Bundeskanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und die Spitzen der Koalitionsparteien übermittelt hatte.

Der Verband schlägt dabei unter anderem vor, den Zugang zu Fußgängerzonen, Geschäften und Hotels über Timeslots zu begrenzen, die über eine App ausgegeben werden könnten. Zusätzlich besteht die Hoffnung, ein solches System auch in Restaurants und Cafes zu nutzen. Zudem könnten mit Echtzeit-Positionsdaten laut DIHK Personenströme entzerrt werden. Wenn die Personendichte zum Beispiel in Bus oder Bahn schon sehr hoch ist, könnten Smartphone-Nutzer per Push-Benachrichtigung gewarnt werden.