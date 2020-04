Die deutsche Tochter des weltgrößten Shopping Center Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW) arbeitet ab sofort im Rahmen des Connected Retail-Programms mit Zalando zusammen. Die Partnerschaft ermöglicht es URW-Mietern der bundesweit 24 Shopping Center, sich an die größte Online-Fashion-Plattform Europas anzuschließen, über Zalando neue Kunden zu erreichen und den Lagerumschlag bei teilnehmenden Marken zu verbessern. Die Kooperation befindet sich seit längerer Zeit in Planung, ist jetzt aufgrund der derzeitigen erheblichen Herausforderungen für den stationären Handel durch die Corona-Krise jedoch schneller zu einem Abschluss gebracht worden.

Stationären Einzelhändlern in den von URW betriebenen Shopping Centern wird dadurch innerhalb kürzester Zeit ein zusätzlicher Vertriebskanal für ihre wegen der Corona-Krise in eigenen Läden unverkäuflichen Waren zur Verfügung gestellt. URW ist der erste Shopping-Center-Betreiber, der im Rahmen von Connected Retail mit Zalando kooperiert. Das Unternehmen übernimmt bei dieser umfangreichen Vernetzung von Online-und Offline-Handel zunächst die Rolle als Vermittler und Vertriebspartner. Eine Ausweitung der Partnerschaft ist bereits geplant.

„Durch die infrastrukturelle Anbindung unserer Standorte

und ihre urbanen Einzugsgebiete bieten wir unseren Mietpartnern im Einzelhandel bereits einen idealen Zugang zu ihren Kunden in der physischen Welt. Durch die Kooperation mit Zalando möchten wir unsere Mieter nun noch besser unterstützen, wenn es darum geht, Kunden in der digitalen Welt zu erreichen und dadurch das eigene Angebot für eine noch größere Zielgruppe zu öffnen. Zalando und wir haben die strategische Partnerschaft in den letzten Monaten detailliert geplant und uns jetzt – insbesondere durch die Corona-Krise und die massiven bis existenziellen Einschränkungen für den stationären Handel – dazu entschieden, die Gespräche zügig abzuschließen. Wir können unmittelbar damit starten, Marken aus den von URW betriebenen Shopping Centern an Connected Retail anzuschließen. Das System ist auch in der jetzigen Zeit ohne eine Öffnung der Shops funktionsfähig und bewegt sich vollumfänglich im Rahmen der behördlichen Verordnungen”, sagt Andreas Hohlmann, Managing Director Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Unibail-Rodamco-Westfield im Rahmen von Connected Retail. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen ist es toll, dass wir die Kooperation mit URW zum Abschluss gebracht haben und unser Programm einem noch breiteren Händlerkreis zugänglich wird“, sagt Carsten Keller, VP Direct-to-Consumer bei Zalando SE.

Vernetzung von Online-und Offline-Handel sowie Optimierung von Logistikprozessen

Zalando Connected Retail verbindet stationäre Händler mit dem Online-Marktplatz. Bestellt ein Kunde online ein Produkt, wird die Bestellung direkt an einen angeschlossenen Partnerhändler weitergeleitet, der es vorrätig hat. Die Mitarbeiter im Store oder einem lokalen Lager des Einzelhändlers übernehmen den Versand. Die Kooperation von URW Germany mit Zalando trägt zu einer Dezentralisierung und Optimierung der Logistikprozesse – insbesondere auf der sogenannten letzten Meile – bei und leistet somit durch die Verringerung von Fahrten und die Verkürzung von Wegen einen Beitrag zu nachhaltigen Lieferketten.

URW Germany übernimmt im Rahmen der Kooperation mit der Online-Plattform die Rolle als Vertriebspartner gegenüber den stationären Händlern und unterstützt diese beim Anschluss an die Plattform. Der Fokus liegt hierbei zunächst auf dem Großraum Berlin sowie auf Großmietern. URW Germany betreibt in Berlin Sieben Shopping Center. Die weiteren Standorte sollen kurzfristig ebenso an die Plattform angeschlossen werden.