Mitarbeiter stehen nach wie vor in direktem Kundenkontakt und tun ihr Möglichstes, um die Versorgung für die Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Umdasch bietet Acrylglas-Schilder in vorgefertigten Größen oder individuell an die Angestellte vor einer potentiellen Ansteckung durch Tröpfchen-Übertragung schützen.

Umdasch Hygienestation bieten Rundum-Schutz für Mitarbeiter und Kunden. Der sensorbasierte Desinfektionsmittelspender funktioniert automatisch und dient zur kontaktlosen Portionierung von Desinfektionsmittel für die Hände. Für die Desinfizierung von Einkaufswägen und -körben dient der Desinfektionstuchspender mit großzügiger Abgabe-Öffnung für eine saubere Abfallwirtschaft. Der optionale Schutzmaskenspender dient zur eigenständigen Entnahme von Schutzmasken und komplettiert damit das umfassende Hygiene-Schutzpaket.

Auch mit digitalen Lösungen unterstützt Umdasch seine Handelskunden. Dafür entwickelten die Düsseldorfer Digital Signage Profis von Umdasch Content zur Eindämmung des Virus. Die Videos können kostenlos genutzt werden. (Download)