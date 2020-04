Seit Montag läuft das öffentliche Leben langsam wieder an – bestimmte Geschäfte dürfen wieder öffnen. Damit verbunden sind strenge Hygiene-Vorschriften, die in Form einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften zum Teil bereits jetzt, ab kommender Woche dann deutschlandweit umgesetzt werden. Digital Signage bietet als Informationsfläche eine gute Möglichkeit, über die aktuellen Maßnahmen zu informieren. Wedeko bietet darum nicht nur seinen Kunden, sondern allen, die Digital Signage-Systeme im Einsatz haben oder über Social Media informieren wollen, kostenlose Corona-Hinweis-Templates.

Alle Templates können im Hoch- und Querformat verwendet werden, sind optimiert für Digital Signage und lassen sich als Vorlage einfach über das bestehende System hochladen. Die Motive können außerdem als Instagram-Story gepostet werden oder eignen sich als gedrucktes Plakat.

Der Anbieter gibt zudem eine Anleitung, wie sich die Templates in seiner eigenen Software-Lösung VisuScreen finden lassen:

MediaManager im VisuScreen Account öffnen in der linken Spalte den Ordner „Bereich“ öffnen in der Mitte den Ordner „CORONA INFOS“ öffnen

Wer nicht die Software von Wedeko einsetzt, kann die Templates hier auf der Webseite des Unternehmens herunterladen.