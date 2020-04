Mit der Customer.Count.Control (CCC), einer Erweiterung seiner Digital Signage Experience-Plattorm, will Grassfish für einen reibungslosen Ablauf der Zutrittskontrollen in Österreich sorgen. Dort müssen Märkte eine Anzahl von Kunden festlegen, die sich maximal gleichzeitig in der Filiale aufhalten darf, um den vorgeschriebenen 1-Meter-Sicherheitsabstand zwischen den anwesenden Personen sicherzustellen. Bei Erreichen dieser Anzahl dürfen zusätzliche Kunden den Supermarkt nach dem „one-in-one-out“-Prinzip nur betreten, wenn ihn zuvor welche verlassen haben.

Die Grassfish CCC soll den Einkauf für Marktbetreiber und deren Kunden so angenehm wie möglich gestalten. Die neue Lösung von Grassfish, die sich für jede Filialgröße eignet, ist laut Anbieter schnell in Betrieb zu nehmen und einfach zu konfigurieren. Über ein Ampelsystem reguliert die Erweiterung die Kundenströme im Supermarkt, die grafische Darstellung lässt sich dabei flexibel individuell anpassen. Die gesammelten Daten lassen sich ebenfalls exakt auswerten.