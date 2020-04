Henrik Esbjörnson war zuvor CEO des schwedischen Gasunternehmens Strandmöllan AB. Davor arbeitete er unter anderem für das dänische IT-Unternehmen KMD (heute Teil von NEC) und Accenture. Esbjörnson hat einen Abschluss in Ingenieurwesen der Universität Lund und einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Lund School of Economics and Management.

„Henrik verfügt über die Führungsqualitäten, die wir suchen und die in den gegenwärtigen turbulenten Zeiten und auf unserem weiteren Wachstumskurs so nützlich sein werden. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsoptimierung, Geschäftsentwicklung und Innovation. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Henrik, um weiterhin Wachstum zu generieren und unsere Kundenerfahrung zu verbessern. Ich möchte auch unserem scheidenden amtierenden CEO, Lars-Göran Mejvik, für seine ausgezeichnete Arbeit danken“, sagt Lars Pålsson, Vorstandsvorsitzender von MultiQ.

„Ich freue mich sehr darauf, meine Position anzutreten und das Unternehmen und alle seine Mitarbeiter kennen zu lernen. Mit einem starken Fokus auf Ergebnisse, innerem Antrieb und Respekt vor den einzigartigen Fähigkeiten aller Mitarbeiter werde ich das Unternehmen bei seiner Entwicklung unterstützen. Gemeinsam werden wir optimale Bedingungen für profitables Wachstum schaffen“, sagt Henrik Esbjörnson.