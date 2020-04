Digital Signage Softwareentwickler Netipbox Technologies mit Sitz in Barcelona hat ein spezielles Team gebildet, um Covid-19-Informationen in ein digitales Format für Digital Signage-Anwendungen zu adaptieren. Mit frei zugänglichen Daten aus offiziellen Quellen aus den verschiedenen Ländern, in denen Kunden des Softwarespezialisten tätig sind (WHO, das amerikanische CDC, die Gesundheitsdienste von Frankreich und Portugal, das Gesundheitsministerium der Regierung von Spanien usw.) versorgt Netipbox über seine digitale Kommunikationsplattform nsign.tv jetzt Digital Signage-Netzwerke in jedem Sektor, wie Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Krankenhäuser, Apotheken, Verkehrsbetriebe oder Hotels mit Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen.

Die Verbreitung der relevanten Daten und wichtigen Anweisungen mit visuell ansprechenden Anleitungen und Ratschläge soll zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beitragen. „Bei Netipbox wollen wir unsere Unterstützung all jenen Unternehmen und Institutionen zukommen lassen, die Informationen an Kunden und Benutzer weiterleiten müssen und dabei auf Schwierigkeiten stoßen. Deshalb haben wir auch das Herunterladen von Inhalten vor Ort so angepasst, dass sie unter anderen Plattformen genutzt werden können, und wir haben in Rekordzeit die RRSS-Anwendung entwickelt, um die Inhalte direkt in sozialen Netzwerken veröffentlichen zu können“, erklärt Toni Viñals, CEO von Netipbox.

Der Zugang zu digitalen Inhalten ist nach der Registrierung auf der Plattform nsign.tv kostenlos und eignet sich für die sofortige Verbreitung über jeden Bildschirm oder jedes soziale Netzwerk. Die erst vor zwei Wochen gestartete Initiative erweist sich laut Netipbox bereits als Erfolg und hat in den ersten drei Tagen bereits mehr als 200 Downloads erzielt. „Unser Team aktualisiert die offiziellen Präventionsinhalte gegen Covid-19 ständig, so dass sie kostenlos auf jedem Digital Signage-Display in jedem Sektor verwendet werden können. In einer Zeit wie der heutigen ist die visuelle Sprache von größter Bedeutung, um die Angst abzuschwächen. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, und alle verfügbaren Instrumente sind willkommen, um die Informationen auf die bestmögliche Art und Weise zu verbreiten“, fügt Viñals hinzu.