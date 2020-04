Für Beobachter der Digital Signage Branche geben Pflichtmeldungen börsennotierter Unternehmen wie Zeta Display eine guten Einblick in die aktuelle Geschäftslage. So konnte auch Zeta das neue Kalenderjahr erfolgreich starten. Ein Umsatzzuwachs von 13% für die ersten drei Monate, spiegelt die große Nachfrage nach Digital Signage Lösungen wieder. Als einer der Top 3 Anbieter in Europa profitiert Zeta auch von der Nachfrage internationalen Kunden. Bemerkenswert ist das Wachstum da bereits im März die Corona-Krise spürbar das weltweite Geschäftsleben lähmte.

In der Zeta-Zentrale in Malmö reagierte man schnell auf den kommenden Nachfrageeinbruch und setzte ein Kostensenkungsprogramm auf. Der Aufwand von 1,5 Mio Euro Sonderkosten für das Corona-Krisenprogramm brachten den Schweden allerdings unter dem Strich einen Quartalsverlust von 0,5 Mio Euro.

Nicht nur Umsatztechnisch meldet Zeta in den ersten drei Monaten Erfolge. So wurde eines der Digital Signage Projekte für einen weiteren Award nominiert. Die LED-Installationen in der Lobby der neusten Hurtigruten Schiffsgeneration wurden für den Cruise Ship Interiors Award nominiert. Die 114 qm große Lobby-LED ist 17,5 x 6,5m groß und überträgt Livebilder einer 360 Grad Kamera am Mast des norwegischen Kreuzfahrtschiffes.