Das neue HINK-E102A04 Active Matrix ePaper-Display von Holitech verfügt über ein 10,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 960 × 640 Pixeln. Es ist in den 1-Bit-Farbvarianten S/W, S/W/R, S/W/Y und in einer S/W-Tieftemperaturversion speziell für Kühl- und Gefrierschränke erhältlich. Neben einem hohen Kontrast, einem ultraweiten Betrachtungswinkel und einem sehr geringen Stromverbrauch zeichnen sich die Displays durch eine hartbeschichtete, entspiegelte Oberfläche zum Schutz vor mechanischer Beanspruchung aus.

Betreiben lässt sich das e-Label sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Sowohl der interne als auch ein angeschlossener externer Temperatursensor können über eine integrierte I²C-Schnittstelle ausgelesen werden. Ein 10-Byte-OTP-Speicher dient zur Modul-Identifikation in einem Komplettsystem. Damit eignet sich das digitale Regaletiketten zwar speziell für den Einzelhandel oder in Supermärkten, lässt sich aber auch in Apotheken, in Elektronikgeschäften oder auch zur Lagerkennzeichnung und Raumbeschilderung einsetzen.