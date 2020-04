In den letzten Wochen sind die Plakatflächen entlang der Straßen nicht nur im Süden Lateinamerikas relativ wirkungslos geblieben, da die meisten Menschen in ihren Häusern eingesperrt waren. Burger King hatte eine clevere Idee und fordert Verbraucher dazu auf, Bilder der aktuellen OoH-Werbeflächen der Restaurant-Kette als Hintergrund für ihre Videokonferenzen zu verwenden.

Die Kampagne „Home of the Billboards“, die in Zusammenarbeit mit der Agentur David Buenos Aires entwickelt wurde, animiert US-Verbraucher zur Teilnahme an der Challenge, indem jeder Zoom-Nutzer mit Burger King Background mit einem „Buy One Get One Free“-Whopper- Coupon belohnt wird.

Verbraucher laden einfach eines der Billboard-Motive vom Twitter-Account von Burger King herunter, verwenden es als Zoom-Hintergrund während eines der nächsten virtuellen Zoom-Meetings, laden ein Screenshot auf Twitter hoch und kennzeichnen es mit dem Hashtag #HomeOfTheBillboards. Burger King verschickt daraufhin einen Code, der in der App von Burger King eingelöst werden kann.

Wie das Fachmagazin Adweek weiter berichtet hat Burger King neben der „Home of the Billboards“ Kampagne den Corona-Lockdown für noch weitere kreativen Kampagnen genutzt. In Frankreich veröffentlichte Burger King die Rezepte für einige der Burger King Produkte zum Nachkochen zuhause. In Belgien setzte Burger King auf selbstzensierte Anzeigen rund um die Wiedereröffnung der belgischen Drive-Thrus und Global verteilte Burger Kung kostenlose Whopper an Studenten, die ihre Intelligenz in sozialen Medien präsentierten.