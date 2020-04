Der internationale Out-of-Home Anbieter Clear Channel Outdoor veräußert seine 51 Prozent-Beteiligung an der chinesischen Tochtergesellschaft Clear Media an Ever Harmonic – ein Konsortium von Investoren, zu dem Clear Media-Chef Han Zi Jing und Clear Channels größter Wettbewerber JC Decaux gehören. Clear Media betreibt 57.000 Posterflächen in 25 Städten China-weit – primär an Bushaltestellen.

Das Cash-Angebot von Ever Harmonic in Höhe von 7,12 HKD pro Aktie markiert einen Aufschlag von 87 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs von Clear Media in den letzten 30 Tagen, sagte das Unternehmen.

Clear Channel will die Verkaufserlöse zur Verbesserung seiner Liquiditätsposition verwenden. Der Out-of-Home Anbieter betreibt weltweit über 450.000 statische und digitale Werbestellen in 31 Ländern. In Europa ist Clear Channel unter anderem in Großbritannien, in der Schweiz und in Spanien ein wichtiger Anbieter.

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie zog Clear Channel seine Prognose für das Gesamtjahr zurück und setzt eine Reihe von Kostensenkungsmaßnahmen um, die Standorte weltweit betreffen werden. Clear Channel vermeldet „die Ausgaben nach eigenem Ermessen aggresiv kürzen zu wollen und das man Gespräche mit Vermietern führe, um die Mietausgaben während des Abschwungs an die Einnahmen anzupassen.”