DooH JCDecaux sammelt 1 Mrd. Euro am Finanzmarkt ein

JCDecaux trifft die gegenwärtige Krise besonders hart, dann der Out-of-Home Konzern besonders stark an Flughäfen und in öffentlichen Verkehrsmittel aufgestellt ist. Weder U-Bahnstationen noch Flughäfen erreichen zurzeit auch nur ansatzweise die üblichen Frequenzwerte. Rückgänge von 70-95% sind an der Tagesordnung.