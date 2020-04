Mit einem Unterstützungsfonds in höhe von 10 Mio. Pfund unterstützt der britische Außenwerber Ocean Outdoor kleine Unternehmen und Einzelhändler während der Corona-Krise. Der Fond wird in Partnerschaft mit den lokalen Behörden, mit denen Ocean zusammenarbeitet, verwaltet und soll mehrere Werbekampagnen für KMUs (Kleine und Mittlere Unternehmen) über die Straßen- und Stadtnetze von Ocean in den UK abdecken.

Von der Viruskrise betroffene Unternehmen sollen durch den Zugang zu den Werbeflächen auf den Ocean-Bildschirmen in 12 britischen Städten in diesen schwierigen Zeiten gefördert werden. Die Ocean-Screens befinden sich in Glasgow, Edinburgh, Aberdeen, Newcastle, Leeds, Liverpool, Manchester, Birmingham, Nottingham, London, Bristol und Southampton.

„Marken, Einzelhändler und KMUs müssen sich weiterhin selbst vermarkten, also lautet unsere Botschaft: nicht im Dunkeln bleiben. Frühere Krisen haben eine ziemlich schnelle Rückkehr zur ‚Normalität‘ für starke Marken erlebt – und Untersuchungen von Kantar zeigen, dass sich stärkere Marken neunmal schneller erholen. Für viele KMU sind jedoch die Einkommensströme und die Betriebskosten unter unglaublichem Druck.

Ocean hofft, mit diesem Fonds einen Teil dieses Stresses zu lindern. Wenn wir unser Netzwerk nutzen können, um Unternehmen und lokale Wirtschaften am Laufen zu halten oder sogar in Gang zu bringen, dann kann das nur eine gute Sache sein.“ – Phil Hall und Steve George, Geschäftsführer von Ocean Outdoor UK

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind in UK erheblich. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist um 75 Prozent zurückgegangen, Büros wurden eingemottet, viele Beschäftigte beurlaubt und der Dienstleistungssektor durch die Schließung von Kneipen, Restaurants, Cafés, Stadien, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturzentren in die Knie gezwungen.

Die Menschen halten sich zu Recht an die staatlichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und der sozialen Kontakte, aber es gibt immer noch ein Publikum, das nicht zu Hause ist. Dazu gehören jeder dritte Mensch, der nicht von zu Hause aus arbeiten kann, und etwa 67% der Menschen, die ausgehen, sei es, um Lebensmittel und lebensnotwendige Güter zu kaufen oder um sich zu bewegen. Diese Reisen sind zwar nicht lange, aber sie sind häufig.