DooH Radiosender investiert $15 Mio. in oOh!media Anteile

Der Medienkonzern HT&E Limited, Eigentümer des australischen Radio-Netzwerks ARN, hat eine Beteiligung von 4,2% am Outdoor-Medienspezialisten oOh!media übernommen. Laut HT&E handelt es sich um eine Kapitalinvestition in einen Sektor und in Vermögenswerte, mit denen er sehr vertraut sei. Für die Beteiligung investierte HT&E 15 Millionen Dollar.

Außenwerber oOh!media befindet sich mitten in einer Kapitalbeschaffung von rund $167 Millionen, um „die finanzielle Flexibilität und Liquidität des Unternehmens in unsicheren Zeiten zu verbessern“. Direkt nach der Beteiligung stieg der Aktienwert des DooH-Spezialisten zunächst um rund 20%. Der Medienkonzern freut sich darauf, oOh!media „als konstruktiver bedeutender Aktionär zu unterstützen“, so das Unternehmen. Nach Ansicht des Vorstands von HT&E ist der Außenwerber auf der Grundlage der aktuellen Handelspreise nach wie vor erheblich unterbewertet.