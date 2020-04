Soziale Verantwortung während der Corona-Pandemie – Unter diesem Motto unterstützt DooH-Anbieter TV-Wartezimmer die neue Initiative „Deutschland gegen Corona“. In 15-Sekunden-Spots wird zum Social Distancing und dem sozialen Verhalten allgemein und beim Einkaufen informiert. Der Spot „Optimis-Muss“ vermittelt dabei aber auch Zuversicht trotz der schwierigen Situation.

„Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, die Initiative zu unterstützen, und fordern so mit diesen plakativen Tipps unsere monatlich über acht Millionen Zuschauer auf, ein gutes Verhalten untereinander einzuhalten. Damit ergänzen wir während der Corona-Pandemie unsere eigenen Kommunikationsmaßnahmen, die sich eher auf die Konstellation in den Praxen selbst beziehen“, erklärt Markus Spamer, Gründer und Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.

„Wir freuen uns sehr, dass TV-Wartezimmer unsere Initiative so reichweitenstark unterstützt und unsere Clips auf all seinen Standorten bundesweit zeigt. Denn wir appellieren zusammen mit vielen weiteren, namhaften Partnern aus Wirtschaft und Medien mit unserer Kampagne `Alle für alle´ an jeden Einzelnen, soziale Distanz in neue Nähe zu verwandeln“, so Matthias Wesselmann, Vorstand der fischerAppelt-Gruppe, die die Multichannel-Kampagne der Initiative ins Leben gerufen hat.

Europas größtes Gesundheits-TV-Netzwerk engagiert sich bereits seit vielen Jahren im sozialen Bereich und unterstützt beispielsweise die SOS-Kinderdörfer, die Felix Burda Stiftung, den Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie die Sarah Wiener Stiftung.