Ein Foto vom Flughafen in Singapore zeigt ein leeres Terminal mit hunderten von Gepäckwagen und keinem einzigen Reisenden. Doch was läuft ist der DooH-Screen von JC Decaux der so wie fast alle seiner Leidensgenossen weltweit stoisch seinen Dienst vollrichtet. Jedenfalls in den Terminals die sich noch in Betrieb befinden. Denn der Einbruch des weltweite Passagieraufkommens von 90% sorgt dafür das viele Flughafenbetreiber Terminals einmotten. So ist das Terminal 2 am Flughafen Frankfurt zur Zeit außer Betrieb, genauso wie das Satelliten-Terminal in München. In Dubai wurde der gesamte Airport für ein paar Tage heruntergefahren und läuft seitdem im Minimalbetrieb.

Harte Zeiten auch für Digital Signage und DooH.

(Sehenswerte Fotoserie auf sz,de)