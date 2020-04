Social Shopping Einkaufen via Live-Stream

Die Digitale Mediensysteme GmbH bringt innovatives Angebot in den österreichischen Handel: Social Shopping. Seit gestern, Dienstag, gibt es in Österreich erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen mit einer Öffnung für Handelsbetriebe. Viele kleinere Shops haben wieder geöffnet, größere – vor allem in Einkaufszentren – sind allerdings vorerst ausgenommen. Im weiteren Verlauf der Corona-Krise ist eine Wieder-Verschärfung der Beschränkungen zudem noch nicht ausgeschlossen.

Darauf können sich Retail-Betriebe durch das Angebot von „Social Shopping“ vorbereiten, weiß Digitale Medien CEO Michael Buchacher, der nun mit einem Partner aus Deutschland diese Lösungen anbietet: „Auch beim Online-Shopping steigen die Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten. Gefragt ist echtes Shoppingerlebnis von zuhause aus. Über integriertes Live-Streaming via Youtube oder Facebook kann man sich künftig persönliche Beratung ins Wohnzimmer holen, das wird demnächst anonyme Webshops oder Chatbots teilweise ablösen“, so Buchacher.

Besonderes Potenzial gibt es im Handel für Mode, Sportequipment sowie hochwertigen Haushaltsbedarf, Autos und Motorräder. Förderlich für den erfolgreichen Start ins Social-Shopping-Zeitalter sind hohe Reichweiten über Social Media und ein bestehender Online-Shop, auch dies lässt sich mit den Spezialisten von Digitale Mediensysteme aufbauen.

„Künftig kann man sich einfach mit dem Verkaufspersonal im Shop verbinden oder gezielt einen Termin vereinbaren. Damit wird auch das gemeinsame Einkaufen durch Zuschalten von Freundinnen und Freunden aus deren Wohnungen möglich. Ebenso denkbar sind die Integration von Influencern, das gezielte Aufgreifen aktueller Trends oder der Aufbau neuer Communities“, erklärt Buchacher. Dadurch wird beim Online-Verkauf echte Beratung erlebbar und ein Verkauf wird direkt dem Retail zugerechnet.