In eigener Sache Wie COVID-19 Digital Signage verändert

Im Sixteen:Nine-Podcast sprachen Florian Rotberg und Stefan Schieker von der Münchner invidis Consulting mit Dave Haynes über aktuelle Digital Signage-Trends und was die Branche umtreibt. Die beiden sind seit 2006 im Digital Signage Markt tätig, hauptsächlich in Europa, dem Mittleren Osten und Asien. Ihre Arbeit erstreckt sich von der reinen Beratung für Anbieter und Endkunden bis hin zur Organisation und Durchführung von Branchenkonferenzen in Europa und weltweit.

Gesprächsthemen im Podcast waren unter anderem der Goldrausch um digitale A-Frames und Access-Control-Lösungen und die Auswirkungen von COVID-19 auf vertikale Märkte und was diese für Digital Signage-Unternehmen bedeuten.