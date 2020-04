Vielleicht ist das neue invidis Jahrbuch – im bereits 10. Jahrgang – das wichtigste Jahrbuch das wir bisher veröffentlich haben. Denn die Digital Signage Branche wird sich verändern – nicht nur wird die Konsolidierung sich weiter beschleunigen, sondern insbesondere Kunden suchen vermehrt nach Digital Signage Dienstleistern für die sich radikal verändernde Geschäftswelt.

Das invidis Jahrbuch erscheint dieses Jahr in neuem Look, die gewohnten Marktübersichten in Magazinform. Viele Hintergrundinformationen, Marktdaten und aktuelle Einschätzungen zur Marktentwicklung.

Wir freuen uns über jede Beteiligung – sowohl bei der Datenerfassung wie auch mit Anzeigen und Unternehmensdarstellungen (Kontakt Christine Koller). Wie in den vergangenen 10 Jahren wird auch das neue Jahrbuch wieder kostenlos als Printausgabe und zum Download angeboten.

