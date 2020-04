Der New Yorker Krankenhausbetreiber Mount Sinai entwickelte zusammen mit der Digital Agentur Cactus ein neues Vorsorgekonzept, Lab 100. Inspiriert von einem „human-centric“ Design-Ansatz bietet Lab100 Patienten einen Einblick in Echtzeit in die klinische Zukunft. In einem einzigen 90-minütigen Besuch werden die Patienten einer vollständigen klinischen Beurteilung unterzogen, die eine detaillierte Sammlung digitaler Tests und Untersuchungen enthält, die die Leistungskapazität des Körpers misst und Ergebnisse und Feedback in Echtzeit liefern. Eine individuell gestaltete App erfasst sammelt die Gesundheitsgeschichte der Patienten, die mit den während des Besuchs generierten Daten ergänzt und im Anschluss persönlich mit einem Arzt auf einem großen Digital Signage Displays überprüft wird.

„Lab100 bietet einen Blick in eine Zukunft, in der Artificial Intelligence und maschinelles Lernen Hand in Hand mit Ärzten und Gesundheitsexperten arbeiten werden, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben“, sagte Noah Waxman, Mitbegründer von Cactus. „Die Patienten bei Lab100 werden eine dynamischere und persönlichere Erfahrung machen als die undurchsichtigen, überstürzten und mit Fachbegriffen gespickten Arztbesuche, die derzeit die Norm sind“.

Dieser personalisierte und datenzentrierte Ansatz von medizinischen Standarduntersuchungen soll die konventionelle Gesundheitsdiagnostik mit modernster Technologie verbinden. Um Lab100 zu realisieren, hat Cactus eine eigene Softwareplattform entwickelt, die eine Vielzahl von Daten aus einer Batterie der neuesten medizinischen Geräte integriert, die von Mt. Sinai Ärzten ausgewählt wurden. Um dieser riesigen Datenmenge einen Sinn zu geben, hat Cactus dann eine Software-Suite entwickelt, die die Daten mit Hilfe einer Kombination aus Grafikdesign, Statistiken und Animationen in einen sinnvollen Kontext stellt und visualisiert.

Jede der verschiedenen Untersuchungsstationen verfügt über eine eigene interaktive Umgebung. Das bedeutet, dass die Patienten neben der vertrauten klinischen Ausrüstung auch mit VR-Brillen, Touchscreens, Gamification-Tests, kamerabasiert Live-Videovergleiche, sensorbasierte Körper-/Gestikverfolgung und anderen hochmodernen Lösungen interagieren werden. An der Station die die Balance der Patienten misst, wird eine Reihe von Tiefenerkennungskameras eingesetzt, um subtile Veränderungen der Körperbewegung und -orientierung zu erfassen. An der Station, die die Geschicklichkeit misst, ist ein in den Tisch eingebettetes System vorhanden, das kapazitive Sensoren verwendet, um den Beginn und das Ende des Tests mit äußerster Präzision zu messen. Und Live-Video wird über das Netzwerk gestreamt, verarbeitet und für den sofortigen Vergleich der Leistung des Patienten zur Verfügung gestellt.

“Das Ziel von Lab100 ist es, zu quantifizieren, was es bedeutet, gesund zu sein, damit wir unsere Gesundheit und Lebensqualität besser optimieren können“, sagte Dr. David Stark, Direktor von Lab100. „Der erste Schritt zur Quantifizierung von Gesundheit ist die Sammlung von qualitativ hochwertigen Patientendaten, und das derzeitige Gesundheitssystem ist nicht dafür eingerichtet – es ist darauf ausgerichtet, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Mit Lab100 haben wir ein neues System zur Erfassung und Untersuchung von Patientendaten aufgebaut, mit dem Ziel, sowohl Patienten als auch ihre Ärzte in die Lage zu versetzen, die Gesundheit zu verbessern und nicht nur Krankheiten zu behandeln.”

Lab100 ist nun bereits seit gut einem Jahr in New York City im Vollbetrieb und kann mehr als 2000 Patienten jährlich begrüßen. Nicht nur die privatzahlenden Patienten profitieren vom Besuch des Labors, sondern auch die Allgemeinheit da gleichzeitig anonym alle Daten in einer sich ständig erweiternde Forschungsdatenbank gespeichert werden. Die Vorzeigepraxis sieht sich als Mischung von Spitzenmedizin, Design und technologischem Fortschritt. Digital Signage ermöglicht modernste Medizin.

