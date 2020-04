Peerless-AV erhält den prestigeträchtigen Queen’s Award und wird damit vom Empire für seine Schritte geehrt, die das Unternehmen in den letzten Jahren unternommen hat. Der Anbieter von Digital Signage-Kiosklösungen und Outdoor-Displays ist nach eigenen Angaben inzwischen in den meisten EU-Ländern vertreten, wobei erst vor kurzem in neue Märkte expandiert wurde, darunter mehrere interessante Gebiete im Nahen Osten und neue Möglichkeiten in Afrika. Dadurch ist der Gesamtprozentsatz der exportierten Waren auf ein hohes Niveau gestiegen, welches letztlich zum Gewinn des Awards „International Trade“ führte für herausragendes kontinuierliches Wachstum bei Überseeverkäufen.

Die Queen’s Awards sind der wichtigste Unternehmenspreis des Landes, die ausgezeichneten Unternehmen können das geschätzte Emblem der Awards in den nächsten fünf Jahren verwenden. Peerless-AV wird seine Auszeichnung während eines königlichen Empfangs für die Gewinner feiern, der später im Jahr stattfinden soll.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese königliche Auszeichnung, da sie die harte Arbeit und das Engagement anerkennt, die wir in die Entwicklung unseres internationalen Geschäfts investiert haben. Ich bin zuversichtlich, dass diese angesehene Auszeichnung und ihr weltweit anerkanntes Symbol unser Exportgeschäft und das weltweite Ansehen von Peerless-AV zu neuen Höhenflügen antreiben wird“, sagt Keith Dutch, Managing Director EMEA bei Peerless-AV. „Der Award erkennt unsere harte Arbeit und das Engagement an, das wir in die Entwicklung unseres internationalen Geschäfts investiert haben. Ich möchte mich persönlich bei Melinda Von Horvath (VP Sales & Marketing – EMEA) bedanken, die in dieser Zeit maßgeblich an unserer EMEA-Strategie und unserem Wachstum beteiligt war und das Vertriebsteam entwickelt und gefördert hat.“