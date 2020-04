Lösungen für das Kundenmanagement wie digitale A-Frames boomen in den letzten Wochen. Auch Softwareanbieter dimedis erweitert sein Portfolio um eine entsprechende Stele, das „Visitor Control System“, kurz ViCo. In das Projekt bringt dimedis seine langjährige Erfahrung im Einlass- und Besuchermanagement von Großveranstaltungen, Messen und Events ein. Am Eingang platziert zählt die Lösung ein- und austretende Personen und steuert den Kundenfluss über ein Ampelsystem. Der Händler kann einfach über eine App die Zahl der zulässigen Marktbesucher einstellen und so Personalaufwand im Eingangsbereich einsparen.

Erreicht die Personenzahl im Markt das zuvor eingestellte Maximal, ertönt ein akustisches Warnsignal und die ‚Besucherampel‘ stellt auf Rot. Dabei berechnet ViCo aus den bisherigen Zu- und Austritten die durchschnittliche Wartezeit und kommuniziert diese transparent an die wartenden Kunden. Auch weitere Informationen lassen sich anzeigen, beispielsweise aktuelle Markt-Angebote, Entertainment bzw. Nachrichten, Aufforderung zur Registrierung bei Payback oder zur Aktivierung von eCoupons oder auch die dauerhafte Kommunikation der Hygieneregeln.

Wilhem Halling, Gründer und Geschäftsführer der dimedis: „Um die Infektionsgefahr für Kunden und Angestellte im Handel zu reduzieren, wird aktuell die Anzahl der Kunden, die sich zur selben Zeit in einem Markt aufhalten, gezielt reguliert. Das Verfahren ist personalintensiv, die beteiligten Personen sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Kunden empfinden die Wartezeit häufig als frustrierend. Mit dem Visitor Control System (ViCo) bieten wir eine Lösung, die Personalkosten reduziert und gleichzeitig die Kunden mit aktuellen Informationen versorgt. Unsere ausgewiesene Expertise im Einlassmanagement von Messen und Veranstaltungen kam uns bei der schnellen Umsetzung von der Idee zum einsatzbereiten Produkt zugute.“