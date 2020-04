In Nachbarland Österreich entwickelt sich der Digital out of Home (DooH) Aktions- und Aufmerksamkeitsradius zurück in Richtung gewohnter Frequenz und Reichweite – Das prognostiziert DooH-Netzwerkbetreiber Goldbach mit BLick auf die Lockerungen der Beschränkungen ab dem 1. Mai in Österreich und startet seinen ‚Back to Business‘-Plan. Ab Mai soll der größte Teil des Goldbach-Netzwerks, mit über 8.500 Screens und 40 Partnern das reichweitenstärkste des Landes, wieder mit auffallender Screenwerbung für Sichtbarkeit sorgen.

„Ob der Run auf die Einkaufszentren ähnlich groß sein wird wie zuletzt auf Baumärkte, Gartencenter und Fast Food Re-Openings, wissen wir heute noch nicht, aber eines ist sicher: Die neue Normalität bringt auch eine neue Aufmerksamkeit mit sich. Wir sind überzeugt, dass Bewegtbildwerbung auf auffallenden Screens in der neuen bewussteren Realität noch stärker wahrgenommen und wertgeschätzt werden wird. Unternehmen, die von Anfang an präsent sind, werden positiv mit der Rückkehr in Richtung Alltag assoziiert.“, analysiert Josef Almer, Goldbach Austria Geschäftsführer.

Für den Weg zur „neuen Normalität“ hat Goldbach eigene Pakete für Werbetreibende geschnürt. Dazu Goldbach Media Sales Director Ralf Schalkhammer: „Uns ist bewusst, dass auch bei einem sukzessiven Anstieg des Bewegungsradius der Bevölkerung unsere bisherigen Brutto-Kontakte noch nicht erreicht werden können. Im DooH Bereich wird es daher Sondertarife mit bis zu 50% Rabatt als Vorfreude-Bonus auf die Rückkehr zur Normalität geben. Gemeinsam mit unseren lokalen Netzwerkpartnern möchten wir unseren Kunden ermöglichen, Werbebudgets sinnvoll und erfolgsbringend in Österreich einzusetzen und folglich die Wertschöpfung im Land zu halten.“