Adversign Media GmbH, weltweit tätiger Anbieter für Digital Signage und Hard- und Softwarelösungen, stellt unter anderem für Betreiber von Informations- und Werbescreens das cloudbasierte Content-Managementsystem „viewneo“ zur Verfügung. Durch die Anbindung an unterschiedliche Plattformen können Inhalte direkt in viewneo erstellt und für Playlists genutzt werden – so nun auch die Umfrageergebnisse von Sentibar. Das Bielefelder Unternehmen schafft mit datengetriebenen Content-Lieferungen für B2B-Unternehmen mehr Sichtbarkeit, Reichweite und Interaktion für deren Online-Auftritte.

„Neben der passenden Hard- und Software sind Inhalte ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor für eine Digital Signage Installation. Denn nur derjenige, der mit seinem Content einen Mehrwert für die Kunden schafft, erlangt deren Aufmerksamkeit. Eine emotionale Ansprache und Content, der zur Interaktion einlädt, sind dabei zwei maßgebliche Komponenten. Die Umfrageergebnisse von sentibar transportieren nicht nur Informationen zu aktuellen Themen, durch die animierten Quizfrage laden sie die Zuschauer zum Mitraten ein und erzeugen so eine emotionale Bindung“, so Claus Hombrecher, Head of Marketing bei Adversign Media.

Adversign Kunden in Deutschland und Österreich haben ab sofort Zugriff auf die Umfrageergebnisse im Infotainment von sentibar.