Das traditionelle Medium auf eine neue Ebene heben – Das war das Ziel, mit dem Tennagels Medientechnik und die Rheinische Post Mediengruppe am Standort der Düsseldorfer Lokalredaktion der Tageszeitung eine neue Newswall installierten, welche die klassischen Schaukästen ersetzt. Die Newswall in den Schadow-Arkaden setzt sich aus drei multitouchfähigen 98″ Displays zusammen. Das Maß des gesamten Touchdisplay-Bereichs bietet mit 3,73m Breite und 2,18m Höhe mehreren Interessenten jeweils bis zu 100 Touchpunkte zur gleichzeitigen Nutzung.

Die Inhalte der digitalen Wand, im vertrauten Design der Rheinischen Post, werden im Drei-Minuten-Turnus aktualisiert und beziehen sich auf das Nachrichten-Angebot von RP Online. Zu Artikeln aus den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Sport findet der Leser standortspezifische Inhalte vor, wie Wettermeldungen, Berichterstattung zur regionalen Verkehrslage oder einen lokalen Veranstaltungs-Kalender. Als besonderen Vor-Ort-Service werden auf der Medienwand auch die Artikel des Premiumservices „RP+“ ohne Anmeldung dargestellt.

Wird dadurch das Interesse des Lesers an einer regelmäßigen Nutzung geweckt, hilft die einfache Aktivierung eines QR-Codes, das Abo-Angebot direkt an der Medienwand zu nutzen. Selbst vorübergehende Besucher der Einkaufspassage können das Medienangebot wahrnehmen, da zwei Bewegungsmelder im Deckenbereich auf allgemeine Bewegungen reagieren. Eine speziell entwickelte barrierefreie Anwendungen innerhalb der Medienwand verlagert durch Berührung eines Buttons die gesamte Bedienfläche der digitalen Wand auf eine Höhe, die es auch Rollstuhlfahrern ermöglicht, das Informations-Angebot in vollem Umfang zu nutzen. Darüber hinaus lässt sich der Schriftgrad des Textes vergrößern. Für Menschen mit geringer technischer Affinität bietet eine interaktive Anleitung einfache Hinweise zur leichteren Nutzung der Bedienoberfläche.