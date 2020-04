Der digitale Out-of-Home-Werbemarktplatz VIOOH, unterstützt von JCDecaux, hat Gavin Wilson zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Wilson bringt eine Fülle von Kontakten und Erfahrungen mit einem prestigeträchtigen Hintergrund im Werbesektor mit und wird in Zusammenarbeit mit DSP- und Agenturpartnern für das Buy-Side-Element des programmatischen Werbehandels auf der Plattform zuständig sein.

Bevor Wilson zu VIOOH kam, war er Regional Managing Director bei Dunnhumby, wo er zwei Jahre lang ein großes Umsatz- und Mitarbeiterportfolio sowohl für digitale als auch nicht-digitale Produkte verwaltete. Dazu gehörte die Leitung einer vollständigen Medienabteilung über mehrere Kanäle unter Verwendung von Tesco’s First-Party-Daten und dunnhumby Science. Durch die Zusammenarbeit mit führenden FMCG-Unternehmen wie Unilever, Proctor & Gamble, Nestle und Coca Cola konnte das Unternehmen den Kunden bessere Erfahrungen mit der Medienkommunikation von FMCG-Marken an die Verbraucher vermitteln.

„Ich freue mich über diesen Schritt – VIOOH steht an der Schwelle einer aufregenden Wachstumsphase. Trotz der derzeitigen Turbulenzen in der Weltwirtschaft ist es eine Tatsache, dass der OoH-Werbesektor beginnt, sich programmatisch zu entwickeln. Dies wird den innovativen Marken, die davon profitieren wollen, neue Möglichkeiten eröffnen, und VIOOH wird in der Lage sein, als Unternehmen im Zentrum des Ganzen zu stehen“, sagt Gavin Wilson.

Jean-Christophe Conti, Chief Executive Officer von VIOOH, ergänzt: „So wie wir heute dastehen, werden die Einnahmen für OoH gedrückt. Aber dies ist eine kurzfristige Herausforderung. Trotz der derzeitigen Marktbedingungen stellen wir uns eine große Zukunft vor, da die Marken versuchen, das Wachstum aus der aktuellen Krise heraus zu beschleunigen, und die Einführung von programmatischer Werbung für OoH zum Mainstream wird. Genau aus diesem Grund verstärken wir unser Führungsteam mit der Ernennung von Wilson zum CRO“.