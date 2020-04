Die Digitale Mediensysteme GmbH (DMS), Entwickler von Digitalisierungslösungen für Retail, hat im Auftrag einer international tätigen Handelskette den Testbetrieb einer Art ‚Supermarktampel‘ in 15 Filialen in Österreich begonnen. Die innovative Zutrittslösung ermöglicht es via Sensorik, die Anzahl der Kunden automatisiert zu erheben und gibt bei zu starker Frequenz ein optisches Signal, bekannt von der Straßenampel.

Die Beschäftigten, die sonst in den jeweiligen Filialen den Zutritt überwachen, können sich damit stärker der Desinfektion der Einkaufswagen sowie der Information der Kundinnen und Kunden widmen. Das Zutrittsmanagement-System lässt sich über eine bedruckbare Fläche branden und benötigt laut Anbieter nur einen Stromanschluss.

Über eine App lässt sich die gewünschte/geforderte Kundenzahlvorgabe einstellen, die Informationen können anschließend live an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Die Ampel-Stele, die in mehreren unterschiedlichen Ausführungsvarianten – beispielsweise als Aufsteller-Lösung mit Aluminiumrahmen – verfügbar ist, bietet DMS ab sofort zur Miete.

Daneben bietet DMS in Zeiten von Corona noch weitere Angebote für den stationären Handel, Behörden und öffentliche Einrichtungen, wie ein kostenloses Infopaket mit animierten Clips für den PoS oder ein Online-Reservierungssystem für die Steuerung des Publikumsverkehrs schon vor dem Besuch.