Samsung Electronics führt neue umweltfreundliche Verpackung für sein gesamtes Lifestyle TV-Produktportfolio, mit deren Hilfe sich der ökologische Fußabdruck weiter verringern soll. Die neue „Öko-Verpackung“ aus umweltfreundlicher Wellpappe wird künftig für die Modelle The Serif, The Frame und The Sero verwendet. Diese kann von den Kunden einfacher recycelt werden und dient darüber hinaus als Upcycling für eine kreative Wiederverwendung.

Auf jeder Seite der umweltfreundlichen Wellpappschachteln ist ein Punktdesign angebracht, damit Kunden die Schachteln leichter zuschneiden und für verschiedene andere Verwendungszwecke zusammenbauen können. So entstehen beispielsweise kleine Beistelltische oder auch Häuschen für Haustiere aus den verwendeten Kartons.

Die Verpackung enthält ein Handbuch, das Kunden beim Zusammenbau verschiedener Gegenstände hilft. Hierzu müssen Verbraucher lediglich den QR-Code auf der Verpackung einscannen, um Zugriff auf die zugehörigen Anleitungen zu erhalten.

Kunden, die gerne Regale und andere Möbel um ihr Fernsehgerät aufstellen, können Zeitschriftenständer, Katzenhäuschen und sogar Regale aus dem Karton kreieren. So lassen sich verschiedene Gegenstände und elektronische Geräte, wie z.B. die Fernbedienung, gut verstauen.

Anfang dieses Jahres hat Samsung bereits den CES 2020 Innovation Award für sein nachhaltiges Verpackungskonzept gewonnen, das die effiziente Nutzung von Ressourcen fördert.

Zur Einführung der ökologischen Verpackung veranstaltet Samsung gemeinsam mit dem Lifestyle-Magazin Dezeen einen globalen Designwettbewerb. Im Rahmen dessen werden die beiden Unternehmen die einfallsreichsten sowie praktischsten Upcycling-Designs auszeichnen und sie in das Handbuch der Öko-Verpackungen von Samsung aufnehmen.

„Die Verbraucher kaufen eher bei einer Marke, die ähnliche Grundsätze und Werte wie sie selbst vertritt. Wir glauben, dass wir unseren Kunden mit den Öko-Verpackungen eine neue Möglichkeit bieten können, um sich selbst auszudrücken und dabei die Umwelt zu berücksichtigen”, sagt Kangwook Chun, Executive Vice President und Leiter des Produktstrategie-Teams im Bereich Visual Display bei Samsung Electronics.